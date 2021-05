Valle d’Aosta, cinque ragazzi dispersi in una bufera di neve. Quattro sono di Milano (Di domenica 16 maggio 2021) Nessun ritorno a casa. Nessuna risposta sui telefoni. E così sono partiti i soccorsi. cinque ragazzi risultano dispersi in Valpelline, a nord della Val d’Aosta. Quattro sono originari di Milano, uno è francese. La zona in cui dovrebbero trovarsi è spazzata da una tormenta di neve, i soccorritori sono stati portati in quota con l’elicottero ma stanno percorrendo l’ultimo tratto a piedi. Dalla prime informazioni sembra che il gruppo fosse diretto con le ciaspole al lago di Clusaz, sopra Ollomont. Al momento le ricerche si stanno concentrando nella zona del vicino bivacco Regondi. I medici e i tecnici del Soccorso Alpino Valdostano hanno cominciato le ricerche attorno alle 18.45. Foto di copertina: Soccorso Alpino ... Leggi su open.online (Di domenica 16 maggio 2021) Nessun ritorno a casa. Nessuna risposta sui telefoni. E cosìpartiti i soccorsi.risultanoin Valpelline, a nord della Valoriginari di, uno è francese. La zona in cui dovrebbero trovarsi è spazzata da una tormenta di, i soccorritoristati portati in quota con l’elicottero ma stanno percorrendo l’ultimo tratto a piedi. Dalla prime informazioni sembra che il gruppo fosse diretto con le ciaspole al lago di Clusaz, sopra Ollomont. Al momento le ricerche si stanno concentrando nella zona del vicino bivacco Regondi. I medici e i tecnici del Soccorso Alpino Valdostano hanno cominciato le ricerche attorno alle 18.45. Foto di copertina: Soccorso Alpino ...

