Vaccino covid ai maturandi, la proposta di Rusconi (ANP Lazio): “Facciamo degli open day” (Di domenica 16 maggio 2021) La maturità si avvicina e l'attesa sale sempre più. Ministero e sindacati stanno per chiudere il protocollo di sicurezza per il prossimo esame di Stato, sia per il primo ciclo che per il secondo. Dall'ultimo incontro sembra essere emersa la volontà di confermare il precedente, anche se alcune novità potrebbero esserci sulla base delle proposte dei sindacati. A proposito di proposte, l'ANP Lazio ne lancia una: open day vaccinale per tutti i maturandi. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di domenica 16 maggio 2021) La maturità si avvicina e l'attesa sale sempre più. Ministero e sindacati stanno per chiudere il protocollo di sicurezza per il prossimo esame di Stato, sia per il primo ciclo che per il secondo. Dall'ultimo incontro sembra essere emersa la volontà di confermare il precedente, anche se alcune novità potrebbero esserci sulla base delle proposte dei sindacati. A proposito di proposte, l'ANPne lancia una:day vaccinale per tutti i. L'articolo .

