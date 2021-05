Vaccini, successo certificato dall'Iss: «Crollano contagi e decessi». Ecco l'effetto delle somministrazioni (Di domenica 16 maggio 2021) «Diciamo la verità: un anno fa, di questi tempi, l'ipotesi di avere un vaccino già all'inizio del 2021 che ci avrebbe protetto dai decessi al 95 per cento e... Leggi su ilmattino (Di domenica 16 maggio 2021) «Diciamo la verità: un anno fa, di questi tempi, l'ipotesi di avere un vaccino già all'inizio del 2021 che ci avrebbe protetto daial 95 per cento e...

SabriPica : RT @Lorenzo62752880: - 12 maggio 2020 (senza vaccini) 172 morti. - 12 maggio 2021 (coi vaccini) 262 morti. Da cosa sarebbe dimostrato il s… - AglioVestito : @AnnalisaChirico L’anno scorso é successo lo stesso e senza vaccini. É una influenza. Per quanto seria, é comunque… - gertha24310480 : Come si affronta il “covid fuori controllo” con successo, con pochi mezzi e senza vaccini --> in India però ??… - 1Shaun28 : RT @Lorenzo62752880: - 12 maggio 2020 (senza vaccini) 172 morti. - 12 maggio 2021 (coi vaccini) 262 morti. Da cosa sarebbe dimostrato il s… - Bobbio65M : RT @Lorenzo62752880: - 12 maggio 2020 (senza vaccini) 172 morti. - 12 maggio 2021 (coi vaccini) 262 morti. Da cosa sarebbe dimostrato il s… -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccini successo Zingaretti: 'Stiamo battendo il Covid, ora lavoriamo per la rinascita economica ' ...ancora alla straordinaria comunità che in tutto il Lazio sta lavorando senza sosta al successo ... grazie alle regole, ai vaccini, ai sostegni all'economia. Hanno perso coloro che negavano dicendo ...

Vaccini Lazio, quasi 57mila dosi somministrate all'Open Day over 40 ...che in tutto il Lazio sta lavorando senza sosta al successo della campagna vaccinale". ''Stiamo vincendo la lotta al covid e siamo vicini alla fine dell'incubo, grazie alle regole, ai vaccini, ai ...

