Vaccini, seconda dose anche in vacanza: c?è l?ok del governo (Di domenica 16 maggio 2021) La spinta di alcuni governatori e degli operatori turistici c?è. Chiedono: consentiamo a chi è in ferie di ricevere la seconda dose del vaccino nel luogo in cui si trova in... Leggi su ilmattino (Di domenica 16 maggio 2021) La spinta di alcuni governatori e degli operatori turistici c?è. Chiedono: consentiamo a chi è in ferie di ricevere ladel vaccino nel luogo in cui si trova in...

Advertising

sole24ore : ?? #Vaccini: i dati aggiornati dicono che oltre il 30% della popolazione ha ricevuto almeno la prima dose (18,3 mili… - Am_Parente : Sono necessari chiarimenti sulla possibilita' di estendere fino a 42 giorni l'intervallo tra la prima e la seconda… - giornalemolise : #Covid, indicatori tutti in calo: il #Molise verso la zona bianca. E sui vaccini la Regione annuncia: a luglio seco… - Simo_Florence : Oh, caspita. Ecco perché da quando ho fatto la seconda dose mi s'attaccano al braccio tutte le calamite del frigo ??… - telecitynews24 : ?? VACCINI ANTI-COVID, A CASTELLAZZO SOMMINISTRATE 4.822 DOSI ?? 4.400 come prima inoculazione, 422 come seconda ??… -