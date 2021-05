Uomini e Donne puntata di lunedì: Luca geloso di Elisabetta, Riccardo smaschera Roberta (Di domenica 16 maggio 2021) La puntata di lunedì 17 maggio 2021 di Uomini e Donne sarà davvero molto movimentata. Maria De Filippi chiamerà nuovamente in studio Riccardo e Roberta, i quali racconteranno altri inediti dettagli inerenti la loro relazione e la crisi che stanno attraversando. Per quanto riguarda Elisabetta, invece, la dama sta frequentando Mark e questo farà ingelosire L'articolo proviene da KontroKultura. Leggi su kontrokultura (Di domenica 16 maggio 2021) Ladi17 maggio 2021 disarà davvero molto movimentata. Maria De Filippi chiamerà nuovamente in studio, i quali racconteranno altri inediti dettagli inerenti la loro relazione e la crisi che stanno attraversando. Per quanto riguarda, invece, la dama sta frequentando Mark e questo farà ingelosire L'articolo proviene da KontroKultura.

