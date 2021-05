Stavolta Firenze porta bene al Napoli: Champions a un passo (Di domenica 16 maggio 2021) Un passo fondamentale per il Napoli che si rimette davanti alla Juventus nella corsa agli ultimi due posti Champions. La partita del Franchi fra Fiorentina e Napoli, anticipo domenicale delle 12.30 della trentasettesima giornata di Serie A 2020/21 è una delle gare più importanti fra quelle che restano da vedere. Tutte le news sulla SERIE A e Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di domenica 16 maggio 2021) Unfondamentale per ilche si rimette davanti alla Juventus nella corsa agli ultimi due posti. La partita del Franchi fra Fiorentina e, anticipo domenicale delle 12.30 della trentasettesima giornata di Serie A 2020/21 è una delle gare più imnti fra quelle che restano da vedere. Tutte le news sulla SERIE A e Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

pulici73 : Stavolta il Napoli non è rimasto in albergo a Firenze #gobbi di merda - MomentiCalcio : Stavolta #Firenze non è fatale al Napoli: #Gattuso vince 2-0 e ipoteca il posto Champions - SSC_Chess : Abisso che passa tanto tempo al VAR a Firenze... Stavolta almeno ha azzeccato la decisione. - shaadidanda : Forza Napoli, gli abbiamo fatto perdere uno scudetto a Firenze stavolta li facciamo vincere per non mandare le merd… - AROTANO : @sscnapoli La Vita offre spesso un' altra possibilita'. Stavolta e' ancora a Firenze. Sapete gia' cosa fare. Noi sa… -