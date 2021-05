Se il dramma di Gaza bussa all’Ue (ma nessuno risponde) (Di domenica 16 maggio 2021) In Medio Oriente, pochi giorni di violenza inaudita spazzano via molte illusioni di politica miope. Di Israele, innanzitutto: della sicurezza senza pace. La pace con i palestinesi era legata alla soluzione dei due Stati. Benjamin Netanyahu pensa che non ci sia bisogno di soluzione e che Israele possa convivere, in sicurezza, con i palestinesi senza patria o con più d’una. Seconda illusione, americana e occidentale: che l’accettazione di Israele da parte arabo-sunnita, suggellata dagli Accordi di Abramo, addomesticasse la questione palestinese. Terza, israeliana, occidentale e araba: di riuscire a mettere fuori gioco l’Iran. Gaza sotto Hamas è invece diventata la testa di ponte di Teheran, incastonata fra Israele, Egitto e Mediterraneo. Quarta, infine, europea: di contare ancora qualcosa nello scacchiere mediorientale. La guerra fra Israele e Hamas mette spietatamente a ... Leggi su formiche (Di domenica 16 maggio 2021) In Medio Oriente, pochi giorni di violenza inaudita spazzano via molte illusioni di politica miope. Di Israele, innanzitutto: della sicurezza senza pace. La pace con i palestinesi era legata alla soluzione dei due Stati. Benjamin Netanyahu pensa che non ci sia bisogno di soluzione e che Israele possa convivere, in sicurezza, con i palestinesi senza patria o con più d’una. Seconda illusione, americana e occidentale: che l’accettazione di Israele da parte arabo-sunnita, suggellata dagli Accordi di Abramo, addomesticasse la questione palestinese. Terza, israeliana, occidentale e araba: di riuscire a mettere fuori gioco l’Iran.sotto Hamas è invece diventata la testa di ponte di Teheran, incastonata fra Israele, Egitto e Mediterraneo. Quarta, infine, europea: di contare ancora qualcosa nello scacchiere mediorientale. La guerra fra Israele e Hamas mette spietatamente a ...

