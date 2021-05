Ranieri | “Futuro? Non ci sono novità | ma sono ottimista come sempre”

(Di domenica 16 maggio 2021) Claudio, tecnico della Sampdoria, ha parlato così in conferenza stampa dopo la vittoria di misura contro l’Udinese: Ancora una volta a fare la differenza è Quagliarella:“Fabio è un ragazzo d’oro, abbiamo fatto tre partite, ha giocato contro lo Spezia, volevo metterlo in campo oggi al momento giusto perché non voglio disperdere la sua qualità per tutta la partita quando so che può fare bene per mezz’ora. Si allena tantissimo e con entusiasmo,felicissimo di averlo avutocapitano qua”.sul?“Non ci, manca una settimana e vedremo cosa succederà.? Lo, vedoil bicchiere mezzo pieno, ...

UDINE - L'allenatore della Sampdoria , Claudio, ha commentato in conferenza stampa la vittoria per 1 - 0 maturata negli ultimi minuti in casa dell' Udinese . Il tecnico ha analizzato la sfida: "L'analisi sul match? Ho chiesto ai ragazzi ......Pierotti infatti invoca e sostiene di mediare col conte Lazzari per conto dell'amico, che ...napoleone III, come rifugiato mazziniano. Il Duca lucchese all'epoca sosteneva i patrioti di ...GENOVA - Claudio Ranieri è a un passo ormai dai 52 punti fissati come obiettivo stagionale, ma resta vago sul futuro: "Non ci sono novità, manca una settimana e vedremo cosa succederà. Ottimista? Lo s ..."Sono contento della mentalità e della determinazione messe nel cercare la vittoria, poi è arrivato il successo come poteva arrivare la sconfitta perché il calcio è fatto di episodi, ma ancora una vol ...