Quirinale: Meloni, 'Draghi autorevole, ma non ho elementi per dire che FdI lo sosterrà' (Di domenica 16 maggio 2021) Roma, 16 mag (Adnkronos) - Draghi al Quirinale? "Per quello che mi riguarda è una scelta non fatta in maniera decisiva. A favore di Draghi c'è il fatto che si andrebbe a votare e che la persona ha un profilo di autorevolezza. Io non ho elementi per dire che è la persona che FdI potrebbe sostenere". Lo ha detto Giorgia Meloni a Mezz'ora in più. Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 16 maggio 2021) Roma, 16 mag (Adnkronos) -al? "Per quello che mi riguarda è una scelta non fatta in maniera decisiva. A favore dic'è il fatto che si andrebbe a votare e che la persona ha un profilo dizza. Io non hoperche è la persona che FdI potrebbe sostenere". Lo ha detto Giorgiaa Mezz'ora in più.

