NBA, tabellone torneo play-in 2021: ecco gli accoppiamenti e come funziona (Di domenica 16 maggio 2021) Dal 18 al 22 maggio torna il torneo play-in, presente per il secondo anno di fila col fine di stabilire le ultime quattro squadre che accederanno ai playoff NBA 2021. A differenza dell’anno scorso a partecipare non saranno soltanto l’ottava e la nona in classifica di ciascuna Conference, ma la rosa delle coinvolte è stata allargata anche alle formazioni piazzatesi al settimo e al decimo posto. Un torneo con sfide in partita secca tra la 7a e 8a e 9 e 10a franchigia di ciascuna Conference. La vincente tra 7a e 8a accede al tabellone dei playoff come 7a, mentre la perdente tra 9a e 10a è matematicamente eliminata. L’ultimo posto playoffs, l’8°, andrà a chi la spunta nella sfida tra la perdente del match tra 7a e 8a, e la vincente ... Leggi su sportface (Di domenica 16 maggio 2021) Dal 18 al 22 maggio torna il-in, presente per il secondo anno di fila col fine di stabilire le ultime quattro squadre che accederanno aioff NBA. A differenza dell’anno scorso a partecipare non saranno soltanto l’ottava e la nona in classifica di ciascuna Conference, ma la rosa delle coinvolte è stata allargata anche alle formazioni piazzatesi al settimo e al decimo posto. Uncon sfide in partita secca tra la 7a e 8a e 9 e 10a franchigia di ciascuna Conference. La vincente tra 7a e 8a accede aldeioff7a, mentre la perdente tra 9a e 10a è matematicamente eliminata. L’ultimo postooffs, l’8°, andrà a chi la spunta nella sfida tra la perdente del match tra 7a e 8a, e la vincente ...

