Moda: addio a Leigh Perkins, trasformò abbigliamento da pescatore in lifestyle brand (Di domenica 16 maggio 2021) New York, 16 mag. – (Adnkronos) – Leigh H. Perkins, l’imprenditore statunitense che ha trasformato The Orvis Company da azienda specializzata in attrezzi per la pesca a marchio di articoli sportivi di fama internazionale, è morto a Monticello, in Florida, all’età di 93 anni. La notizia della scomparsa è stata pubblicata oggi dal “New York Times”. Perkins aveva acquistato Orvis nel 1965 e dopo un decennio era riuscito a imporla anche per la creazione del suo lifestyle brand, lanciando linee di abbigliamento e calzature ispirate al mondo della pesca sportiva e della vita all’aria aperta che sono diventate iconiche (ed imitate) in tutto il mondo. “Mio ”nonno era un visionario, un pioniere, un amante della vita all’aria aperta, dei pesci, degli uccelli, dei cani e credeva appassionatamente ... Leggi su calcioweb.eu (Di domenica 16 maggio 2021) New York, 16 mag. – (Adnkronos) –H., l’imprenditore statunitense che ha trasformato The Orvis Company da azienda specializzata in attrezzi per la pesca a marchio di articoli sportivi di fama internazionale, è morto a Monticello, in Florida, all’età di 93 anni. La notizia della scomparsa è stata pubblicata oggi dal “New York Times”.aveva acquistato Orvis nel 1965 e dopo un decennio era riuscito a imporla anche per la creazione del suo, lanciando linee die calzature ispirate al mondo della pesca sportiva e della vita all’aria aperta che sono diventate iconiche (ed imitate) in tutto il mondo. “Mio ”nonno era un visionario, un pioniere, un amante della vita all’aria aperta, dei pesci, degli uccelli, dei cani e credeva appassionatamente ...

Advertising

zazoomblog : Moda: addio a Leigh Perkins trasformò abbigliamento da pescatore in lifestyle brand (2) - #Moda: #addio #Leigh… - TV7Benevento : Moda: addio a Leigh Perkins, trasformò abbigliamento da pescatore in lifestyle brand (2)... - TV7Benevento : Moda: addio a Leigh Perkins, trasformò abbigliamento da pescatore in lifestyle brand... - aVg : “NON SO DOVE SIA ANDATO A FINIRE IL BUONGUSTO” – DOPO L’ADDIO A #GUCCI, FRIDA GIANNINI SPARA A ZERO SULLE “CARNEVAL… - TrashGioGio : RT @TrashGioGio: Selvaggia Goes Wild, la nuova moda adesso è tutti contro Zorzi, la sua carriera televisiva è stata breve ma intensa, addio… -