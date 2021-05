Milan-Cagliari 0-0 | la Champions si decide in volata

(Di domenica 16 maggio 2021) Ilnon va oltre un pareggio a reti inviolate con il, già sicuro della salvezza, e spreca la prima occasione per blindare la qualificazione allaLeague. La sfida di San Siro finisce 0-0, un risultato che non basta ai rossoneri per festeggiare con una giornata di anticipo il ritorno tra le grandi d’Europa. La squadra di Pioli gioca molto contratta nel primo tempo e il portiere dei sardi, Cragno, deve impegnarsi solo su un destro violento da fuori di Saelemaekers poco dopo il quarto d’ora di gioco. In avvio di ripresa è proprio Saelemaekers a far posto a Leao. Ilaumenta il potenziale offensivo ma è ila creare i pericoli maggiori con le incornate di Pavoletti al 54? e Godin al 65?. Solo due miracoli di Donnarumma evitano guai peggiori ai rossoneri, che provano a ...

Leonardo Semplici, allenatore del, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match contro ilLeonardo Semplici, allenatore del, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match pareggiato contro il. Le sue dichiarazioni. LEGGI LE PAROLE COMPLETE SUNEWS ...Contro ililsciupa una clamorosa occasione dimostrando, ancora una volta, di soffrire tantissimo le sfide casalinghe. E ora il rischio di buttare via un'intera stagione è davvero ...A una giornata dal termine della Serie A, è lotta a tre per gli ultimi due posti disponibili per la Champions League: in lizza ci sono Milan, Napoli e Juventus, ...MILANO. Prima la festa per la salvezza conquistata in anticipo grazie al Crotone che ha pareggiato a Benevento, poi la torta, con la ciliegina del prestigiosissimo pareggio 0-0 sul campo del Milna, fr ...