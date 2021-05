Mbappé vuole tutto: Europeo e Olimpiade. Ma il Psg non ci sta (Di domenica 16 maggio 2021) ...PASSA A G+ E LEGGI L'ARTICOLO Sei già abbonato? Accedi *puoi disdire quando vuoi Non perderti gli articoli Premium! Entra in G+ e potrai avere accesso illimitato agli approfondimenti de La Gazzetta ... Leggi su gazzetta (Di domenica 16 maggio 2021) ...PASSA A G+ E LEGGI L'ARTICOLO Sei già abbonato? Accedi *puoi disdire quando vuoi Non perderti gli articoli Premium! Entra in G+ e potrai avere accesso illimitato agli approfondimenti de La Gazzetta ...

Ultime Notizie dalla rete : Mbappé vuole Mbappé vuole tutto: Europeo e Olimpiade. Ma il Psg non ci sta Sarà l'estate di Kylian Mbappé, che si parli di Europeo, mercato e pure di Olimpiadi. Il 22enne francese, punta di diamante della nazionale campione del Mondo, è stato inserito infatti nella prima lista allargata per Tokyo. ...

Psg, se parte Mbappé sarà Lewandowski il sostituto Paris Saint - Germain alla caccia del colpo grosso in caso di partenza di Kylian Mbappé . Lo afferma il noto quotidiano francese L'Equipe che spiega come l'attaccante francese ... il club non vuole ...

Psg, Leonardo: «Neymar e Mbappé? Chi vuole resta, non li imploriamo»