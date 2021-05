Matrimonio | cosa regalare agli sposi?

Leggi su solodonna

(Di domenica 16 maggio 2021) Siete stati invitati ad une non sapete proprioalla coppia? Vediamo insieme qualche idea originale per stupire glie per rendere il vostro regalo speciale; ce n’è davvero per tutte le tasche! Quando una coppia decide di sposarsi non sono solo i diretti interessati a dover spendere dei soldi ma anche gli invitati. L’abito per la cerimonia, le scarpe nuove da sfoggiare, gli Articolo completo: dal blog SoloDonna