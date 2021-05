Le parole di “Sei fantastica” di Max Pezzali | rivestono il trincerone di granata

Leggi su cronachesalerno

(Di domenica 16 maggio 2021) di Monica De Santis “Tante vittorie / Giorni bellissimi / Sconfitte stupide/ Giorni difficili / Tristezze ed euforie / Gioie e dolori / Ma sento sempre che tu ci sei / Che anche quando è dura non te ne vai / E anche con i denti combatterai / Sempre accanto a me non mi abbandonerai”. Ledella canzone di Max“Sei Bellissima” sono diventate l’omaggio che la città di?Salerno ha voluto fare alla sua squadra.?Così ieri pomeriggio ilcittadino è stato allestito in tutta la sua lunghezza con striscioni, su ognuno di essi una strofa della canzone, destinata a diventare un nuovo inno della squadra. Ma le iniziative per festeggiare il ritorno in?serie A non si fermano. Sempre nella giornata di ieri in via Matteo?Ripa, nel centro storico cittadino, altri tifosi hanno iniziato ad abbellire la ...