Laura Freddi: chi è, età, marito, figlia (Di domenica 16 maggio 2021) Laura Freddi è una showgirl di successo, che nel corso degli anni ha fatto numerose apparizioni presso svariati programmi televisivi di successo, oltre ad aver realizzato diversi singoli musicali e fatto qualche comparsata al cinema. Laura Freddi, nativa di Roma dov'è nata il 19 maggio 1972, dopo il diploma in ragioneria decide di entrare a far parte del mondo dello spettacolo, dopo aver vinto il Concorso internazionale Teen Agers. Esordisce nel film del 1990 Ottobre rosa all'Arbat ma diviene famosa per essere stata tra le ragazze di punta del programma Non è la Rai che ha contribuito a lanciare la sua carriera nella televisione: ha infatti successivamente preso parte ad un numero molto elevato di programmi, sia come conduttrice che ospite (è stata anche una delle Veline di Striscia la notizia). Nel corso del tempo è ...

