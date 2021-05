La serie For Life cancellata dopo due stagioni ma in cerca di un’altra casa (Di domenica 16 maggio 2021) Tra le 5 serie cancellate da ABC in questo finale di stagione tv c’è anche l’apprezzato legal drama For Life, prodotto dal rapper 50 Cent e ispirato alla vera storia di Isaac Wright Jr., uomo di colore ingiustamente condannato all’ergastolo per droga, ma capace di ribaltare la sua sentenza dopo 7 anni in carcere studiando legge e diventando avvocato (ora è candidato a sindaco di New York City nelle elezioni 2021). La storia di Wright Jr. è diventata la serie tv For Life, che in due stagioni ha portato in scena il suo caso giudiziario col personaggio fittizio di Aaron Wallace, interpretato da Nicholas Pinnock. Il calo di ascolti della seconda stagione, terminata a febbraio scorso e rivelatasi la serie dal riscontro più basso della rete (1,7 milioni di spettatori in ... Leggi su optimagazine (Di domenica 16 maggio 2021) Tra le 5cancellate da ABC in questo finale di stagione tv c’è anche l’apprezzato legal drama For, prodotto dal rapper 50 Cent e ispirato alla vera storia di Isaac Wright Jr., uomo di colore ingiustamente condannato all’ergastolo per droga, ma capace di ribaltare la sua sentenza7 anni in carcere studiando legge e diventando avvocato (ora è candidato a sindaco di New York City nelle elezioni 2021). La storia di Wright Jr. è diventata latv For, che in dueha portato in scena il suo caso giudiziario col personaggio fittizio di Aaron Wallace, interpretato da Nicholas Pinnock. Il calo di ascolti della seconda stagione, terminata a febbraio scorso e rivelatasi ladal riscontro più basso della rete (1,7 milioni di spettatori in ...

La serie For Life cancellata dopo due stagioni ma in cerca di un'altra casa OptiMagazine

