Israele, il premier Netanyahu: "L'operazione a Gaza richiederà ancora tempo" (Di domenica 16 maggio 2021) “L’operazione a Gaza richiederà ancora tempo”. Lo ha detto il premier Benyamin Netanyahu aggiungendo che Israele “ha il sostegno degli Usa”. “Continueremo quanto necessario - ha spiegato - per riportare la calma”. Netanyahu ha poi escluso che ci siano pressioni: “Non è vero. Ringrazio Biden e gli altri leader che ci sostengono”, ha detto. Netanyahu ha poi detto che l’esercito ha “colpito oltre 1.000 obiettivi a Gaza con un duro prezzo per Hamas, inclusa la sua rete sotterranea che ha un serio, ma non completo danno”. “Nessun terrorista è al sicuro”, ha spiegato sottolineando che l’esercito “ha messo fuori uso le torri del terrore” in riferimento ai grattacieli buttati giù dall’aviazione, tra cui ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 16 maggio 2021) “L’”. Lo ha detto ilBenyaminaggiungendo che“ha il sostegno degli Usa”. “Continueremo quanto necessario - ha spiegato - per riportare la calma”.ha poi escluso che ci siano pressioni: “Non è vero. Ringrazio Biden e gli altri leader che ci sostengono”, ha detto.ha poi detto che l’esercito ha “colpito oltre 1.000 obiettivi acon un duro prezzo per Hamas, inclusa la sua rete sotterranea che ha un serio, ma non completo danno”. “Nessun terrorista è al sicuro”, ha spiegato sottolineando che l’esercito “ha messo fuori uso le torri del terrore” in riferimento ai grattacieli buttati giù dall’aviazione, tra cui ...

