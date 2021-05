Incendiati 500 ulivi secolari in Salento, danni per 30mila euro (Di domenica 16 maggio 2021) ulivi secolari Incendiati in Salento, danni per 30mila euro. Gli alberi erano stati colpiti da xylella. LECCE – ulivi secolari Incendiati in Salento. Nella notte tra il 15 e il 16 maggio è stato dato fuoco agli alberi, colpiti nei mesi scorsi da xylella, alla periferia di Copertino. Dalle prime informazioni, riportate da La Repubblica, il rogo potrebbe essere doloso ma gli inquirenti preferiscono non escludere nessuna ipotesi almeno fino a quando non si hanno delle certezze. Le prime ricostruzioni parlano di fiamme che hanno travolto solamente gli ulivi con la xylella. Si tratta di alberi che erano già eradicati e in attesa di essere tagliati e ridotti a legname. E’ stata aperta ... Leggi su newsmondo (Di domenica 16 maggio 2021)inper. Gli alberi erano stati colpiti da xylella. LECCE –in. Nella notte tra il 15 e il 16 maggio è stato dato fuoco agli alberi, colpiti nei mesi scorsi da xylella, alla periferia di Copertino. Dalle prime informazioni, riportate da La Repubblica, il rogo potrebbe essere doloso ma gli inquirenti preferiscono non escludere nessuna ipotesi almeno fino a quando non si hanno delle certezze. Le prime ricostruzioni parlano di fiamme che hanno travolto solamente glicon la xylella. Si tratta di alberi che erano già eradicati e in attesa di essere tagliati e ridotti a legname. E’ stata aperta ...

