Il rover cinese Zhurong atterra su Marte dopo i “sette minuti di terrore”, la gioia degli scienziati – Video (Di domenica 16 maggio 2021) Il rover cinese “Zhurong” è atterrato con successo, hanno riferito i media del Paese: un trionfo per le ambizioni spaziali di Pechino. La sonda ha effettuato lo sbarco insidioso dopo i cosiddetti “sette minuti di terrore”, una discesa nell’aria marziana che ha sventato diversi tentativi precedenti di atterraggio da parte di missioni internazionali. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 16 maggio 2021) Il” èto con successo, hanno riferito i media del Paese: un trionfo per le ambizioni spaziali di Pechino. La sonda ha effettuato lo sbarco insidiosoi cosiddetti “di”, una discesa nell’aria marziana che ha sventato diversi tentativi precedenti diggio da parte di missioni internazionali. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

