I tifosi della Juve accusano: "Napoli, che farsa a Firenze, rigore regalato" (Di domenica 16 maggio 2021) Vittoria del Napoli sulla Fiorentina nella partita valida per la 37esima giornata di Serie A e arbitrata dal signor Rosario Abisso della sezione di Palermo. Dopo un primo tempo avaro di emozioni (da segnalare solo una traversa su punizione di Insigne), nel secondo tempo un'ingenuità di Milenkovic consente a Insigne di segnare sulla ribattuta di Terracciano dal dischetto. Sugli sviluppi di un calcio d'angolo dalla destra Milenkovic trattiene la maglia a Rrahmani in piena area: il difensore del Napoli cade, Abisso lascia correre ma viene richiamato al VAR per un On field review al termine del quale assegna il calcio di rigore agli azzurri. Gattuso chiede il rosso per Milenkovic, già ammonito, ma il direttore di gara non è dello stesso avviso.A sigillare il risultato è un autogol di Venuti, che sporca la conclusione di ...

