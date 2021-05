Governo | Occhiuto Fi | ' Letta stia sereno | Draghi farà riforme anche con la Lega'

Advertising

TV7Benevento : Governo: Occhiuto, 'per Fi riforme indispensabili'... - MaurizioGiane13 : @ClimateEnvoy @Palazzo_Chigi @matteosalvinimi @robertoocchiuto @gasparripdl @forza_italia @RaiNews merda.… -

Ultime Notizie dalla rete : Governo Occhiuto

Il Denaro

Arriva dall'infettivologo genovese Matteo Bassetti, infine, l'invito ala rimuovere l'... Anche Forza Italia, con il capogruppo alla Camera Roberto, ne chiede lo stop. "Servono ...Anche Forza Italia, con il capogruppo alla Camera Roberto, ne chiede lo stop. 'Servono riaperture vere per tutti i settori, le imprese vogliono lavorare, con i soli ristori il paese non ...Roma, 16 mag. (Adnkronos) – “Il Partito democratico ha governato per 17 mesi con il Movimento 5 Stelle, e con Conte premier non ha mai sentito l’esigenza di chiedere a gran voce le riforme che il Paes ...«È bello rivedere il pubblico in sicurezza ad una manifestazione sportiva. Possiamo proseguire con ragionata fiducia verso le graduali... Scopri di più ...