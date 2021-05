Giro d'Italia: tappa e maglia a Bernal, Sobrero novantaquattresimo (Di domenica 16 maggio 2021) CICLISMO La tappa finora più dura del Giro d'Italia, da Castel di Sangro a Campo Felice - Rocca di Cambio, con arrivo in salita e un tratto di sterrato poco prima del traguardo ha cambiato la ... Leggi su gazzettadalba (Di domenica 16 maggio 2021) CICLISMO Lafinora più dura deld', da Castel di Sangro a Campo Felice - Rocca di Cambio, con arrivo in salita e un tratto di sterrato poco prima del traguardo ha cambiato la ...

Advertising

giroditalia : ?? Giro d'Italia 2021 - Stage 8? ???? @victorlafay wins in Guardia Sanframondi! ???? @victorlafay wins in Guardia Sanfr… - giroditalia : ?? Giro d'Italia 2021 - Stage 8? ?? Foggia - Guardia Sanframondi ?? @victorlafay ???? ?? @gavazzif ???? ?? @NikiasArndt… - giroditalia : Abruzzo ?? Giro d'Italia #Giro - FrancoAndrea11 : RT @ilfoglio_it: Egan Bernal sullo sterrato di Campo Felice ha vinto la tappa e conquistato la maglia rosa. La 9a tappa del #Giro è un incr… - Eurosport_IT : 'Hai la pelle d'oca per questo veglione, tu caro Magro tremi d'emozione' ?? E non potrebbe essere altrimenti con l'… -