Gaza - Israele | ancora razzi e raid Il Papa | Inaccettabile la morte di bambini

(Di domenica 16 maggio 2021) Tel Aviv, 16 maggio 2021 - Non accenna a placarsi la guerra in atto trae Hamas , con un'altra notte die bombe : asono rimaste uccise 23 persone e 50 sono i feriti, mentre si ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Almeno 10 persone, tra cui 2 donne e 8 bambini, tutti membri della stessa famiglia Abu Hatab, sono stati uccisi la… - ilpost : È stato colpito e distrutto un edificio di Gaza che che ospitava le sedi di diversi media internazionali, tra cui A… - fanpage : Le parole sono importanti? Bene, e allora smettiamo di chiamarla guerra, quella tra Israele e Palestina. Di… - pavluca : RT @LeleCorvi: Oggi per Il Manifesto. . #Gaza #Guerra #Israele #palestina #vignetta #ilmanifesto #lelecorvi #bombe #bambini #profughi #donn… - ECampanini : RT @rubio_chef: Israele ha bombardato la sede di @AlJazeera_World e @AP #Gaza. Se Israele bombarda i giornalisti e dice che bombarda solo H… -

Ultime Notizie dalla rete : Gaza Israele

In questi giorni, violenti scontri armati tra la Striscia dihanno preso il sopravvento, e rischiano di degenerare in una spirale di morte e distruzione. Numerose persone sono rimaste ...... violenti scontri armati tra la Striscia dihanno preso il sopravvento e rischiano di degenerare in una spirale di morte e distruzione". "Numerose persone sono rimaste ferite, e tanti ...Si muove la diplomazia: oggi Consiglio di sicurezza Onu, martedì vertice straordinario dei ministri degli Esteri Ue.Gaza. 174 morti, tra cui 47 minorenni, e 1200 feriti. È il drammatico bilancio degli attacchi aerei israeliani come riferito dal ministero della Sanità della Striscia, che si è protratto anche questa ...