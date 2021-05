Fiorentina-Napoli | la moviola | il rigore del Napoli c’è ma non è un caso da Var

(Di domenica 16 maggio 2021) Gli strascichi di Juventus-Inter arrivano al Franchi, dove il Var si trasforma inanche in questa sfida. La direzione di Abisso, al contrario di quanto insinuato al momento della designazione, si rivela di altissimo livello. Tuttavia, l’operato della squadra arbitrale viene in qualche modo macchiato dal calcio diconcesso alper la trattenuta di Milenkovic su Rrahmani al 53’. La prima “colpa” è di Abisso, che si perde la condotta fallosa pur essendo a pochi centimetri. Il comportamento del difensore viola configura assolutamente la punibilità col fallo ma non è unin cui il Var Chiffi può richiamare il direttore di gara. Dalle immagini infatti è evidente come tutto si svolga sotto gli occhi dell’arbitro, che non aveva ritenuto punibile l’intervento. Non si rientra dunque nel ...

Il Napoli batte la Fiorentina al Franchi e sale al terzo posto in classifica scavalcando Juve e Milan. Rossoneri attesi nel match contro il Cagliari. Non è stato facile per la squadra allenata da Gattuso ...