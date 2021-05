Figliuolo | a giugno spallata al virus Iss | ' coi vaccini meno morti e ricoveri'

Advertising

Agenzia_Italia : Figliuolo assicura che ci sono 20 milioni di dosi di vaccino in arrivo a giugno - MediasetTgcom24 : Vaccini, Figliuolo: a giugno oltre 20 milioni di dosi #francescofigliuolo - HuffPostItalia : Figliuolo: 'A giugno, con medici di base e farmacie, un milione di dosi al giorno' - Agricolturabio1 : RT @fabbri333: Covid, le news. Vaccini, Figliuolo: 'A giugno oltre 20 milioni di dosi'. LIVE - infoitsalute : Vaccini, Figliuolo: 'A giugno la spallata con 20 milioni di dosi, a settembre immunità di gregge& -

Ultime Notizie dalla rete : Figliuolo giugno

Sono 27 milioni gli italiani che hanno ricevuto almeno una dose del vaccino anticovid e più di 8 milioni hanno completato il ciclo ...La campagna vaccinale anti Covid in Italia procede, in attesa dello sprint atteso perquando - assicura il commissario per l'emergenza Francesco Paolo- per la prima volta arriveranno oltre 20 milioni di dosi . E mentre l'Italia ha superato i 26 milioni di ...Il riequilibrio delle dosi per le otto regioni “in credito”, Campania in testa, nonché una accelerazione della campagna vaccinale a giugno, cosa che consentirà l’immunità di gregge entro la fine dell’ ...Domani potrebbero arrivare delle novità importanti. Il centrodestra è compatto nel chiedere l'abolizione totale del coprifuoco ...