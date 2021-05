DIRETTA Giro d’Italia 2021 LIVE: la Ineos inizia a tirare. Arriva la pioggia! (Di domenica 16 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLASSIFICA GENERALE Giro d’Italia IL VIDEO DELLA CADUTA DI MOHORIC – LO SLOVENO CADE MALISSIMO, MA STA BENE 15.49 Il plotone principale è tirato dalla Ineos-Grenadiers di Egan Bernal. C’è Salvatore Puccio a dettare il passo in testa al gruppo. 15.48 Diego Ulissi era stato il primo ad accendere la miccia sulla salita di Ovindoli, ma ora ha perso contatto dai primi. Deve recuperare 15?. Gruppo maglia rosa a 2’34”. 15.47 Bravo Matteo Fabbro, riesce a riportarsi sugli attaccanti, così come Edet e Mollema. 15.45 Ripreso Ulissi. Bouchard, Bennett, Storer e Guerreiro vanno via. Si fa sorprendere Fabbro, si stacca Visconti. 15.45 Buongiorno amici di OA Sport da Federico Militello. Seguiremo insieme questo finale di tappa. 15.44 30 km all’arrivo! 15.42 Si muove Diego ... Leggi su oasport (Di domenica 16 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACLASSIFICA GENERALEIL VIDEO DELLA CADUTA DI MOHORIC – LO SLOVENO CADE MALISSIMO, MA STA BENE 15.49 Il plotone principale è tirato dalla-Grenadiers di Egan Bernal. C’è Salvatore Puccio a dettare il passo in testa al gruppo. 15.48 Diego Ulissi era stato il primo ad accendere la miccia sulla salita di Ovindoli, ma ora ha perso contatto dai primi. Deve recuperare 15?. Gruppo maglia rosa a 2’34”. 15.47 Bravo Matteo Fabbro, riesce a riportarsi sugli attaccanti, così come Edet e Mollema. 15.45 Ripreso Ulissi. Bouchard, Bennett, Storer e Guerreiro vanno via. Si fa sorprendere Fabbro, si stacca Visconti. 15.45 Buongiorno amici di OA Sport da Federico Militello. Seguiremo insieme questo finale di tappa. 15.44 30 km all’arrivo! 15.42 Si muove Diego ...

zazoomblog : LIVE Giro d’Italia 2021 tappa di oggi in DIRETTA: diciassette all’attacco tra cui Zana Fabbro Ulissi e Visconti. Il… - zazoomblog : DIRETTA Giro d’Italia 2021 Campo San Felice in DIRETTA: sale a tre minuti il vantaggio dei diciassette fuggitivi. I… - _andrea__p_ : Chi gestisce i fantastici passaggi pubblicitari durante la diretta del Giro? ???? @f_pancani @giadaborgato #RaiGiro - ilpepp2 : Condizioni meteo in diretta lungo il tracciato della 9a tappa del #Giro d'Italia con le stazioni meteo dell'associa… - zazoomblog : DIRETTA Giro d’Italia 2021 Campo San Felice in DIRETTA: 2’30” di vantaggio per il gruppo di Visconti Zana Fabbro e… -