Devi ripagarci Orrore sessuale contro una 19enne a Roma | a cosa la hanno costretta i due aguzzini romeni

(Di domenica 16 maggio 2021) Una vicenda terrificante di violenze e abusi sessuali, un incubo per unadiche per ripagare un debito del suo fidanzato di 21 anni è stataa subire rapporti non protetti. Prestazioni che venivano anche "sponsorizzate" online su siti di annunci. Il guadagno? Girato ai suoi, uno dei quali diceva di essere "il capo di Ostia". La polizia ha fermato due persone per sfruttamento della prostituzione e tentata estorsione, nonché denunciato per favoreggiamento altre tre persone, due donne romene ed un italiano. I fermati sono duedi 32 e 21 anni, secondo l'accusa loro costringevano laa "prostituirsi e subire rapporti sessualila sua volontà, limitandone la libertà di movimento ellandone i contatti ...