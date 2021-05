Covid, Matteo Salvini: “Ci aspettiamo nuove riaperture con i dati in miglioramento” (Di domenica 16 maggio 2021) dati in netto miglioramento in termini di contagi, guarigioni e decessi. Salvini: “Ci aspettiamo nuove ripartenze, no al coprifuoco” “Grazie all’insistenza della Lega il 26 aprile riaprirono tante attività”, sono queste le parole di Matteo Salvini il quale ha commentato gli ultimi dati nazionali confortanti in termini di contagi, guarigioni e decessi. Il leader della L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di domenica 16 maggio 2021)in nettoin termini di contagi, guarigioni e decessi.: “Ciripartenze, no al coprifuoco” “Grazie all’insistenza della Lega il 26 aprile riaprirono tante attività”, sono queste le parole diil quale ha commentato gli ultiminazionali confortanti in termini di contagi, guarigioni e decessi. Il leader della L'articolo proviene da Inews.it.

