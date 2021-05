Covid Fvg | oggi 33 contagi | dati e news 16 maggio

(Di domenica 16 maggio 2021) Sono 33 i nuovidi coronavirus in Friuli Venezia Giulia secondo idel bollettino di, 16. Non si registrano morti nelle ultime 24 ore. Da ieri sono stati processati 2.250 ...

Sono 33 i nuovi contagi di coronavirus in Friuli Venezia Giulia secondo i dati del bollettino di oggi, 16 maggio. Non si registrano morti nelle ultime 24 ore. Da ieri sono stati processati 2.250 ...Equipaggio di 700 persone, duecento in meno rispetto all'era pre -. In caso di contagi il protocollo sanitario prevede che le persone positive siano messe in isolamento e sbarcate al primo ...Oggi in Friuli Venezia Giulia su 2.250 tamponi molecolari sono stati rilevati 29 nuovi contagi con una percentuale di positività del 1,28%. Sono inoltre 1.185 i test rapidi antigenici realizzati, dai ...Sono 600 i primi passeggeri della nave bianca, fra tedeschi, austriaci e francesi. 700 i membri dell'equipaggio. Farà tappa a Bari e poi Corfù, Atene, Mykonos e Olimpia ...