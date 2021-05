Covid, domani il vertice sulle riaperture: si decide sul coprifuoco. Sul tavolo anche i nuovi criteri per i colori (Di domenica 16 maggio 2021) Ci sono diversi temi sul tavolo della cabina di regia prevista per domani, 17 maggio. Si parlerà di coprifuoco, di criteri di assegnazione dei colori alle Regioni e dei margini esistenti per ulteriori riaperture (come quelle di spiagge e piscine) dopo un lungo inverno di misure anti Covid. Con buona probabilità verrà fissata una data anche per la ripartenza delle cerimonie, che potrebbe essere quella del 15 giugno. A voler velocizzare il processo di uscita dalle restrizioni sono le Regioni, che hanno necessità di prepararsi alla stagione estiva e vanno in pressing sul governo. A parlare nei giorni scorsi è stato soprattutto il presidente della Liguria Giovanni Toti, che ha chiesto insistentemente l’abbandono del coprifuoco. Il ... Leggi su open.online (Di domenica 16 maggio 2021) Ci sono diversi temi suldella cabina di regia prevista per, 17 maggio. Si parlerà di, didi assegnazione deialle Regioni e dei margini esistenti per ulteriori(come quelle di spiagge e piscine) dopo un lungo inverno di misure anti. Con buona probabilità verrà fissata una dataper la ripartenza delle cerimonie, che potrebbe essere quella del 15 giugno. A voler velocizzare il processo di uscita dalle restrizioni sono le Regioni, che hanno necessità di prepararsi alla stagione estiva e vanno in pressing sul governo. A parlare nei giorni scorsi è stato soprattutto il presidente della Liguria Giovanni Toti, che ha chiesto insistentemente l’abbandono del. Il ...

