Coprifuoco, ore contate per la sua abolizione? (Di domenica 16 maggio 2021) Lunedì 17 maggio la cabian di regia al Governo deciderà il da farsi sul Coprifuoco, con l'idea di spostarlo a mezzanotte, ma bisogna considerare l'indice rt Coprifuoco a mezzanotte? Lunedì 17 maggio la decisione del governo su Notizie.it. Leggi su notizie (Di domenica 16 maggio 2021) Lunedì 17 maggio la cabian di regia al Governo deciderà il da farsi sul, con l'idea di spostarlo a mezzanotte, ma bisogna considerare l'indice rta mezzanotte? Lunedì 17 maggio la decisione del governo su Notizie.it.

Advertising

infoitinterno : Covid, Genova e Savona numeri da zona bianca. 'Il coprifuoco ha le ore contate' - Pink_Sunglasses : Vado avanti solo perché sul set finiamo ogni giorno all'alba e posso stare per strada di notte nelle ore del coprifuoco. - infoitinterno : Italia, crollano i contagi: indice Rt non più determinante, ore decisive per la sorte del coprifuoco notturno - SaintPoppy : Causa ritardo di un treno sono tornato a casa alle ore 00:15 e la botta di euforia data dall'essere fuori oltre il… - Ricochet6It : Un avvertimento : Cenerentola torna a casa, passata la mezzanotte! Per fortuna non sei italiana, sono chiusi in cas… -