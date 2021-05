Coprifuoco Italia | Di Maio | E' il momento di superarlo

(Di domenica 16 maggio 2021) "È ildi superare il". Lo scrive il ministro degli Esteri, Luigi Di, in un post su Facebook alla vigilia della cabina di regia. "Il bollettino di oggi ci consegna dei dati in ...

Ultime Notizie dalla rete : Coprifuoco Italia

"Questi dati - ribadisce Di Maio - ci dicono che ora è il momento di superare il. Lo dobbiamo fare anche per diventare davvero attrattivi per i turisti stranieri e permettere ai nostri ...Da lunedì tutta l'in zona gialla, con l'eccezione della Val d'Aosta“È il momento di superare il coprifuoco”. Lo scrive il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, in un post su Facebook alla vigilia della cabina di regia. “Il bollettino di oggi ci consegna dei dati in n ...A giugno la spallata alla pandemia con l'arrivo di 20 milioni di dosi di vaccino. "Si potrà dare ancora più velocità ad una campagna che ha già superato i 26 ...