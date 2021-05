Ceglie Messapica: madre e zio picchiati, arrestato 29enne. Ex fidanzata violentata, divieto di avvicinamento per 22enne Provvedimenti eseguiti dai carabinieri (Di domenica 16 maggio 2021) Di seguito alcuni comunicati diffusi dai carabinieri: In Ceglie Messapica, i carabinieri della locale Stazione hanno eseguito l’ordinanza di applicazione della custodia cautelare in carcere emessa dal G.I.P. presso il Tribunale di Brindisi, nei confronti di un 29enne del luogo, per maltrattamenti in famiglia, lesioni personali e atti persecutori. Il provvedimento è scaturito in seguito alle molteplici denunce sporte nell’anno in corso dalla madre e dallo zio materno. L’arrestato, concluse formalità di rito, è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Brindisi. —– I militari della Stazione di Ceglie Messapica hanno eseguito un’ordinanza applicativa di misura coercitiva personale di divieto di ... Leggi su noinotizie (Di domenica 16 maggio 2021) Di seguito alcuni comunicati diffusi dai: In, idella locale Stazione hanno eseguito l’ordinanza di applicazione della custodia cautelare in carcere emessa dal G.I.P. presso il Tribunale di Brindisi, nei confronti di undel luogo, per maltrattamenti in famiglia, lesioni personali e atti persecutori. Il provvedimento è scaturito in seguito alle molteplici denunce sporte nell’anno in corso dallae dallo zio materno. L’, concluse formalità di rito, è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Brindisi. —– I militari della Stazione dihanno eseguito un’ordinanza applicativa di misura coercitiva personale didi ...

NoiNotizie : Ceglie Messapica (#Brindisi): madre e zio picchiati, arrestato 29enne. Ex fidanzata violentata, divieto di avvicina… - ostunidomus : Trulli con lamie in vendita in Puglia - robindetje : RT @random_places: #38909 72013 Ceglie Messapica, BR, Italy map: - DerekJohnBryant : RT @random_places: #38909 72013 Ceglie Messapica, BR, Italy map: - radio_format : RT @random_places: #38909 72013 Ceglie Messapica, BR, Italy map: -