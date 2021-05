Cappadocia sotterranea | un tour 100 metri under ground Video

(Di domenica 16 maggio 2021) Laè quello che non ti aspetti. Cunicoli e gallerie di antiche città corrono parallele alla superficie, ma a quasi 100sotto terra. E pensare che si tratta di un patrimonio storico e culturale sconosciuto fino agli anni 60 del secolo scorso, e scoperto per puro caso. Dunque, perché aspettare? Caliamoci nei

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Cappadocia sotterranea

Il Messaggero

Gli altri due sono il Liri, che nasce dae scorre lungo la Valle Roveto per ingrossare, ... La grande riservaè alimentata dal vasto bacino imbrifero che garantisce acqua potabile ...Gli altri due sono il Liri, che nasce dae scorre lungo la Valle Roveto per ingrossare, ... La grande riservaè alimentata dal vasto bacino imbrifero che garantisce acqua potabile ...I luoghi più incredibili sono sempre quelli dove la fantasia è libera di spaziare, immaginando storie e avventure accadute in epoche passate e tra misteriosi contesti. Non importa ...