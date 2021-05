Call of Duty Warzone: 500.000 giocatori cacciati dal battle royale free to play – Notizia – PS4Videogiochi per PC e console | Multiplayer.it (Di domenica 16 maggio 2021) Call of Duty Warzone ha visto il ban di 500.000 giocatori. Activision continua a cacciare i cheater dal battle royale free to play.. Oltre 500.000, o mezzo milione se preferite: questo è il numero di giocatori di Call of Duty Warzone che sono stati cacciati dal gioco. Raven Software ha annunciato il raggiungimento di questo “traguardo” (come se fosse positivo) tramite il proprio account Twitter. Il team di sviluppo, ancora più precisamente, ha affermato che sono stati applicati oltre 30.000 ban nella giornata del 14 maggio, portando così il conteggio totale oltre i 500.000 giocatori cacciati. Call of ... Leggi su helpmetech (Di domenica 16 maggio 2021)ofha visto il ban di 500.000. Activision continua a cacciare i cheater dalto.. Oltre 500.000, o mezzo milione se preferite: questo è il numero didiofche sono statidal gioco. Raven Software ha annunciato il raggiungimento di questo “traguardo” (come se fosse positivo) tramite il proprio account Twitter. Il team di sviluppo, ancora più precisamente, ha affermato che sono stati applicati oltre 30.000 ban nella giornata del 14 maggio, portando così il conteggio totale oltre i 500.000of ...

