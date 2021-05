Basilicata, il governatore Bardi dispone la zona rossa per 6 Comuni fino a domenica 23 maggio (Di domenica 16 maggio 2021) La situazione dei contagi da coronavirus in Italia continua a migliorare, con il trend dei nuovi casi giornalieri ancora in calo che si accompagna a una diminuzione dei ricoverati in ospedale. Anche la Basilicata, come tutta la Penisola esclusa la Valle d’Aosta, si trova in fascia gialla, quindi con le restrizioni più blande. con una nuova ordinanza sull’emergenza coronavirus, il governatore Vito Bardi ha però disposto la zona rossa per sei Comuni lucani da oggi fino a domenica prossima, 23 maggio. In particolare, nuove zone rosse sono state decise per Anzi, Pietrapertosa e Rivello (provincia di Potenza), mentre sono state confermate quelle per Acerenza, Ripacandida (Potenza) e Rotondella (Matera). L’ufficio stampa della Giunta lucana ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 16 maggio 2021) La situazione dei contagi da coronavirus in Italia continua a migliorare, con il trend dei nuovi casi giornalieri ancora in calo che si accompagna a una diminuzione dei ricoverati in ospedale. Anche la, come tutta la Penisola esclusa la Valle d’Aosta, si trova in fascia gialla, quindi con le restrizioni più blande. con una nuova ordinanza sull’emergenza coronavirus, ilVitoha però disposto laper seilucani da oggiprossima, 23. In particolare, nuove zone rosse sono state decise per Anzi, Pietrapertosa e Rivello (provincia di Potenza), mentre sono state confermate quelle per Acerenza, Ripacandida (Potenza) e Rotondella (Matera). L’ufficio stampa della Giunta lucana ...

