Aurora Tropea contro Roberta Di Padua | “Ha provato ad investirci | la redazione sa tutto”

Advertising

antonellaa262 : Uomini e Donne, news. Rissa in camerino, sguardo da pazza: pesanti accuse di Aurora Tropea e Veronica Ursida a Robe… -

Ultime Notizie dalla rete : Aurora Tropea

Dopo il caos a Ued scatenato a causa di, Veronica e Maria ecco che un ex dama interviene e critica Gianni Sperti Le dichiarazioni di, Veronica Ursida e Maria Tona hanno davvero sconvolto il popolo web in questi ultimi giorni. Le tre ex partecipanti del torno over possiamo dire hanno scatenato una vera e propria bufera,...Quando quattro donne di Uomini e donne Veronica Ursida,, Maria Tona e Anna Tedesco si sono incontrate per parlare con i propri fans e più di qualcuno ha chiesto loro notizie e opinioni ...Il post di Alessandra Chiariello. Lo scorso marzo hanno lasciato gli studi di Uomini e Donne, condotto da Maria De Filippi su Canale 5, insieme. Stiamo parlando di Alessandra Chiariello e Giancarlo Ce ...A Uomini e Donne la presenza di Gianni Sperti, così come quella di Tina Cipollari sono fondamentali per dare al programma quella sferzata di simpatia, ironia ma anche di verità che a volte manca per ...