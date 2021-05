?Covid-19, India al collasso: oltre 311 mila contagi e più di 4 mila morti in 24 ore (Di domenica 16 maggio 2021) Comincia intanto a scarseggiare la legna per le cremazioni e, che per tanti sono anche "troppo costose". In Uttar Pradesh, lo stato più popoloso del paese, più di duemila corpi sono stati trovati semisepolti nella sabbia o abbandonati lungo le rive del Gange Leggi su rainews (Di domenica 16 maggio 2021) Comincia intanto a scarseggiare la legna per le cremazioni e, che per tanti sono anche "troppo costose". In Uttar Pradesh, lo stato più popoloso del paese, più di duecorpi sono stati trovati semisepolti nella sabbia o abbandonati lungo le rive del Gange

RobertoBurioni : In India non c'è solo la variante indiana, ma anche la pratica di spalmarsi addosso sterco di vacca per proteggersi… - manickamtagore : Modi Made India No 1 . #Covid - Corriere : India, la coppia rientrata in Italia ora è grave in ospedale con il Covid

Ultime Notizie dalla rete : Covid India COVID India, consegnato secondo lotto del vaccino russo Sputnik V Il secondo lotto del vaccino russo Sputnik V contro il Covid - 19 è arrivato nella città di Hyderabad, nel sud dell'India, ha comunicato l'ambasciatore russo nel paese Nikolay Kudashev. La prima partita fu consegnata a Hyderabad il 1 o maggio . In questa ...

Emergenza Covid, la Toscana tra le prime Regioni per l'utilizzo degli anticorpi monoclonali ... Giani: "Già 5mila assunzioni a tempo indeterminato per potenziare il sistema" 31 Ottobre 2020 Donna positiva al Covid bloccata in India, in contatto con Giani e Farnesina 5 Maggio 2021 Coronavirus ...

Coronavirus ultime notizie. India, 311.170 contagi e oltre 4mila morti Il Sole 24 ORE Alle Seychelles i vaccini non riescono a fermare i contagi L'Oms ha fatto sapere che avvierà un'inchiesta dettagliata per capire se qualcosa non abbia funzionato. Per il governo la gente ha abbassato la guardia in un Paese che ama molto la socializzazione, so ...

Covid India, ancora più di 4mila morti in 24 ore: corpi buttati nel Gange Nelle ultime 24 ore in India si sono registrati 311.170 nuovi contagi di covid e più di 4mila morti. Gli ultimi dati arrivano mentre sale il timore per una diffusione del contagio anche nelle aree rur ...

