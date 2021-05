VIDEO Moto3 | GP Francia | gli highlights delle qualifiche

Leggi su oasport

(Di sabato 15 maggio 2021) Emozioni a non finire nelladurante ledel Gran Premio di, quinto atto del Motomondiale 2021. Il nostro Andrea Migno ha firmato la seconda pole in stagione con due secondi di margine sulla concorrenza grazie ad una strategia perfetta con le gomme. Il romagnolo, in pista con Snipers, ha preferito restare in pista con le gomme slick, una scelta non condivisa dal resto del gruppo quando all’improvviso è arrivata la pioggia. Migno ha conquistato il best lap chiudendo davanti a Riccardo Rossi (BOE) ed allo spagnolo Jaume Masià (KTM). Da sottolineare la deludente prestazione del leader del Mondiale Pedro Acosta. Lo spagnolo non è riuscito a passare in Q2, una performance che lo costringe ad inseguire dal 21° posto. L’iberico si prepara per una nuova rimonta dopo aver vinto, lo scorso aprile, il GP di Doha partendo ...