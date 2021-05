VIDEO Giro d’Italia 2021, Victor Lafay arriva da solo nell’ottava tappa. Attila Valter resta in Maglia Rosa (Di sabato 15 maggio 2021) Ottava tappa dell’edizione numero 104 del Giro d’Italia 2021 di ciclismo su strada, oggi, sabato 15 maggio: si è appena conclusa la frazione, la settima in linea, con partenza da Foggia ed arrivo a Guardia Sanframondi dopo 170 km, che ha visto trionfare uno dei fuggitivi di giornata, il transalpino Victor Lafay della Cofidis. Difende tranquillamente la Maglia Rosa il magiaro Attila Valter. Di seguito le immagini salienti nel VIDEO di Eurosport. VIDEO HIGHLIGHTS OTTAVA tappa Giro d’Italia 2021 Foto: LaPresse Leggi su oasport (Di sabato 15 maggio 2021) Ottavadell’edizione numero 104 deldi ciclismo su strada, oggi, sabato 15 maggio: si è appena conclusa la frazione, la settima in linea, con partenza da Foggia ed arrivo a Guardia Sanframondi dopo 170 km, che ha visto trionfare uno dei fuggitivi di giornata, il transalpinodella Cofidis. Difende tranquillamente lail magiaro. Di seguito le immagini salienti neldi Eurosport.HIGHLIGHTS OTTAVAFoto: LaPresse

