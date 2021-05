Tre abbonamenti per la propria squadra, ma il calcio è di tutti (Di sabato 15 maggio 2021) Se fino a qualche giorno fa gli slogan erano “No al calcio elitario, è lo sport del popolo”, oggi è arrivata l’ennesima risposta di grande incoerenza. Da oggi serviranno ben tre abbonamenti per poter seguire la propria squadra e sappiamo tutti quanti quanto possano pesare certe spese, dato che non tutte le famiglie possono avere la disponibilità economica per sostenere certi prezzi. Tre abbonamenti in barba al movimento popolare “il calcio di tutti”? Sky avrà le gare della Champions League (non tutte), di Europa League e della Conference League. DAZN trasmetterà in streaming tutte e dieci le gare del massimo campionato italiano, ma tre di queste saranno in co-esclusiva con Sky. Infine Amazon avrà in esclusiva diverse gare della UEFA Champions ... Leggi su sport.periodicodaily (Di sabato 15 maggio 2021) Se fino a qualche giorno fa gli slogan erano “No alelitario, è lo sport del popolo”, oggi è arrivata l’ennesima risposta di grande incoerenza. Da oggi serviranno ben treper poter seguire lae sappiamoquanti quanto possano pesare certe spese, dato che non tutte le famiglie possono avere la disponibilità economica per sostenere certi prezzi. Trein barba al movimento popolare “ildi”? Sky avrà le gare della Champions League (non tutte), di Europa League e della Conference League. DAZN trasmetterà in streaming tutte e dieci le gare del massimo campionato italiano, ma tre di queste saranno in co-esclusiva con Sky. Infine Amazon avrà in esclusiva diverse gare della UEFA Champions ...

