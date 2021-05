Torta di mele, la ricetta di Tessa Gelisio (Di sabato 15 maggio 2021) La ricetta della Torta di mele Cotto e Mangiato di oggi 14 maggio 2021, la ricetta del dolce che piace davvero a tutti. Negli anni e con le tante ricette Cotto e Mangiato Tessa Gelisio ha preparato tante torte di mele, questa è davvero molto semplice, è forse la ricetta più veloce per la Torta di mele. Farina, zucchero semolato e zucchero a velo, uova, succo di limone, olio di semi e latte, il risultato di questa Torta con le mele è soffice, non dimentichiamo il lievito per dolci e se vogliamo aggiungiamo anche la scorza di limone grattugiato. Niente burro per la Torta di mele di Tessa Gelisio, lo ... Leggi su cityroma (Di sabato 15 maggio 2021) LadelladiCotto e Mangiato di oggi 14 maggio 2021, ladel dolce che piace davvero a tutti. Negli anni e con le tante ricette Cotto e Mangiatoha preparato tante torte di, questa è davvero molto semplice, è forse lapiù veloce per ladi. Farina, zucchero semolato e zucchero a velo, uova, succo di limone, olio di semi e latte, il risultato di questacon leè soffice, non dimentichiamo il lievito per dolci e se vogliamo aggiungiamo anche la scorza di limone grattugiato. Niente burro per ladidi, lo ...

Advertising

matitesbagliate : RT @Emili31842148: Lei scese in cucina Mise la caffettiera sul fuoco immersa nei suoi pensieri Noto'che lui alzandosi aveva tolto la to… - Emili31842148 : Lei scese in cucina Mise la caffettiera sul fuoco immersa nei suoi pensieri Noto'che lui alzandosi aveva tolto… - irreverent_the : @KoishiHedgehog @signorailimonii Ma una bella torta di mele fatta col burro, come si deve!????????? - paolaciz : RT @elenfav: Il dolce al cucchiaio tristissimo meglio la torta di mele #tommasozorzi - Zorziunafiloso2 : RT @elenfav: Il dolce al cucchiaio tristissimo meglio la torta di mele #tommasozorzi -