Test salivari a scuola | il Movimento Cinque Stelle | buon passo in avanti

"Il via libera del ministero della Salute ai Test salivari per la scuola, seppur con alcune limitazioni, è un buon passo avanti". Così, in una nota congiunta, le senatrici del Movimento 5 Stelle Mariolina Castellone ed Elisa Pirro, capogruppo in commissione Igiene e Sanità di Palazzo Madama.

