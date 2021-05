Tennis, Lorenzo Sonego: “Ho cambiato completamente gioco nel secondo set, sono stato più aggressivo” (Di sabato 15 maggio 2021) Lorenzo Sonego non si ferma e continua ad entusiasmare tutti gli appassionati italiani di Tennis, centrando una nuova vittoria prestigiosa e centrando la qualificazione per le semifinali degli Internazionali d’Italia 2021. Il piemontese ha regolato ai quarti in rimonta il n.6 al mondo Andrey Rublev col punteggio di 3-6 6-4 6-3 in 2 ore e 35 minuti di battaglia alla Grandstand Arena del Foro Italico. “È stato difficile. Rublev è un giocatore diverso rispetto a Thiem, perché non ti lascia mai il tempo di pensare e quindi devi prendere tu l’iniziativa. sono stato bravo a cambiare completamente gioco nel secondo set e sono stato molto più aggressivo“, dichiara Sonego ai ... Leggi su oasport (Di sabato 15 maggio 2021)non si ferma e continua ad entusiasmare tutti gli appassionati italiani di, centrando una nuova vittoria prestigiosa e centrando la qualificazione per le semifinali degli Internazionali d’Italia 2021. Il piemontese ha regolato ai quarti in rimonta il n.6 al mondo Andrey Rublev col punteggio di 3-6 6-4 6-3 in 2 ore e 35 minuti di battaglia alla Grandstand Arena del Foro Italico. “Èdifficile. Rublev è un giocatore diverso rispetto a Thiem, perché non ti lascia mai il tempo di pensare e quindi devi prendere tu l’iniziativa.bravo a cambiarenelset emolto più“, dichiaraai ...

