Stupra donna incinta, il marito lo massacra col machete e lo fa morire dissanguato 15 Maggio (Di sabato 15 maggio 2021) Stupra donna incinta. L’aggressore è stato trovato riverso fuori da casa dei coniugi, in una pozza di sangue Episodio di sconvolgente violenza avvenuto a Tongaat, a nord di Durban, in Sudafrica. Un tentativo di stupro si è concluso con l’omicidio dello Stupratore perpetrato dal marito che era intervenuto. Secondo quanto diffuso dal Times Live e poi ripreso dal Sun, un uomo si è introdotto nell’abitazione di una coppia e ha aggredito una donna per abusare di lei. E’ a quel punto che la donna, al quinto mese di gravidanza, ha iniziato a gridare e chiedere aiuto, e in suo soccorso è arrivato il marito che era in casa con lei. L’uomo ha afferrato un machete e colpito l’aggressore alla testa e alla braccia, uccidendolo per ... Leggi su limemagazine.eu (Di sabato 15 maggio 2021). L’aggressore è stato trovato riverso fuori da casa dei coniugi, in una pozza di sangue Episodio di sconvolgente violenza avvenuto a Tongaat, a nord di Durban, in Sudafrica. Un tentativo di stupro si è concluso con l’omicidio dellotore perpetrato dalche era intervenuto. Secondo quanto diffuso dal Times Live e poi ripreso dal Sun, un uomo si è introdotto nell’abitazione di una coppia e ha aggredito unaper abusare di lei. E’ a quel punto che la, al quinto mese di gravidanza, ha iniziato a gridare e chiedere aiuto, e in suo soccorso è arrivato ilche era in casa con lei. L’uomo ha afferrato une colpito l’aggressore alla testa e alla braccia, uccidendolo per ...

