Spezia-Torino | Nicola | “Pagata emotività Lazio? Ritroviamo calma e serenità”

(Di sabato 15 maggio 2021) Pesante ko delal "Picco".4-1: è questo il risultato della sfida tra, andata in scena questo pomeriggio al "Picco". Un ko pesante per i granata, che riducono ai minimi termini le proprie chance salvezza. Un risultato commentato al triplice fischio dal tecnico Davide, intervenuto ai microfoni di "Sky Sport"."Devo dire che stiamo pagando qualcosa in termini di, non tanto per quanto successo nella partita scorsa, dove abbiamo fatto una brutta sconfitta, ma quanto perché abbiamo fatto tanto per essere qui e vorremmo chiudere il discorso subito. Questo ci ha creato un po' di problemi con l'in queste due partite. Peccato perché, nonostante fossimo partiti un po' contratti nel primo tempo, eravamo riusciti a riaprire la partita. Lì è ...

L'allenatore delloVincenzo Italiano ha parlato al termine della gara che ha regalato la salvezza con ilEcco le parole rilasciate a Sky dall'allenatore delloVincenzo Italiano: "Abbiamo vissuto una cessione societaria nel bel mezzo del mercato e non si è potuta rinforzare la squadra ...Quattro partite in questo sabato di Serie A, valido per la 37esima e penultima giornata. Alle 15 sono scese in campo Genoa - Atalanta e. I bergamaschi, pur soffrendo nel finale, hanno vinto 4 - 3 contro i rossoblù già salvi e si sono qualificati aritmeticamente per la prossima Champions League. La squadra di Italiano ...Spezia-Torino: voti, pagelle e assist Fantacalcio. Ecco dunque i voti ufficiali, le pagelle e gli assist messi a referto in Spezia-Torino, gara valida per la 37ª giornata di Serie A.L'Atalanta però resiste e va in Champions. Si salva invece lo Spezia, rifilando al Torino un 4-1 che certifica le colossali difficoltà dei granata (che ancora devono conquistarsi la permanenza nel ...