Spezia Torino: Formazioni ufficiali e dove vederla (Di sabato 15 maggio 2021) Spezia Torino, match valevole per la 37 e penultima giornata di campionato è uno degli ultimi scontri salvezza della stagione: le due compagini hanno lo stesso punteggio in classifica e sono al 15esimo e 16esimo posto in campionato. Il confronto odierno può essere fondamentale per la permanenza di entrambe in massima serie. Spezia Torino: Formazioni ufficiali Spezia (4-3-3): Provedel; Vignali, Terzi, Ismajli, Marchizza; Estevez, Ricci, Maggiore; Verde, Nzola, Agudelo. Torino (3-5-2): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Bremer; Vojvoda, Rincon, Mandragora, Verdi, Ansaldi; Belotti, Sanabria. Spezia Torino: dove vederla L'incontro sarà visibile in esclusiva su Sky, attraverso il canale Sky ...

