Serie C, la gara di playout Fano-Imolese rinviata per Covid. Il comunicato (Di sabato 15 maggio 2021) Oggi partono i playout in Serie C ma, così come è stato per i playoff, anche una delle gare in programma è stata rinviata per Covid: si tratta di Fano-Imolese del Girone B. Questo il comunicato della Lega Pro: “La Lega Italiana Calcio Professionistico, preso atto – della comunicazione del Dipartimento di Prevenzione – U.O.C. Igiene e Sanità Pubblica Prevenzione Malattie Infettive – ASUR Marche Area Vasta n. 1 Prot. n. 41882 pervenuta in data 13.05.2021; – della successiva comunicazione del Dipartimento di Prevenzione – U.O.C. Igiene e Sanità Pubblica Prevenzione Malattie Infettive – ASUR Marche Area Vasta n. 1 Prot. n. 42151 pervenuta in data 14.05.2021, con oggetto “Cluster di Infezione da Sars-Cov-2 nel gruppo squadra della Società ALMA JUVENTUS 1906 ... Leggi su alfredopedulla (Di sabato 15 maggio 2021) Oggi partono iinC ma, così come è stato per i playoff, anche una delle gare in programma è stataper: si tratta didel Girone B. Questo ildella Lega Pro: “La Lega Italiana Calcio Professionistico, preso atto – della comunicazione del Dipartimento di Prevenzione – U.O.C. Igiene e Sanità Pubblica Prevenzione Malattie Infettive – ASUR Marche Area Vasta n. 1 Prot. n. 41882 pervenuta in data 13.05.2021; – della successiva comunicazione del Dipartimento di Prevenzione – U.O.C. Igiene e Sanità Pubblica Prevenzione Malattie Infettive – ASUR Marche Area Vasta n. 1 Prot. n. 42151 pervenuta in data 14.05.2021, con oggetto “Cluster di Infezione da Sars-Cov-2 nel gruppo squadra della Società ALMA JUVENTUS 1906 ...

