Serie A. Atalanta in Champions per il 3° anno di fila, lo Spezia è salvo (Di sabato 15 maggio 2021) I bergamaschi passano 4-3 sul campo del Genoa e ottengono la qualificazione matematica. I liguri superano 4-1 il Torino. Granata nei guai Leggi su rainews (Di sabato 15 maggio 2021) I bergamaschi passano 4-3 sul campo del Genoa e ottengono la qualificazione matematica. I liguri superano 4-1 il Torino. Granata nei guai

